Il generale vietnamita Giap a dieci anni dalla morte Il significato di un monosillabo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Adi, Milena Gabanelli ha pubblicato sul Corriere una bellissima rievocazione dei suoi incontri con lui, dal 1990 al 1998. Vo Nguyene Ho Chi Minh erano fatti per stare insieme, agli occhi e nel cuore dei giovani del mondo. C’è la fotografia del 1945, lo zio Ho in calzoncini e sandali,in un completo bianco di lino e cravatta, era già un poster, Franco Angeli la ridipinse variamente. Erano fatti per stare bene insieme nello slogan, Giàp-giàp-Hocimìn, un po’ come Hip-hip-urràh. La gelata arrivò presto, già dal 1976, coi boat-people: bisognerebbe ristamparle e ritrasmetterle ora le immagini del 1979 degli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e della nave appoggio Stromboli mandate da Pertini e dal governo italiano nel Mar ...