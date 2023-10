Il generale Vannacci a Calolziocorte per presentare il suo discusso libro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Sta girando l’Italia peril suoilRobertodel quale più o meno tutti ormai hanno sentito parlare: campione di vendite (e di polemiche) dal titolo “Il mondo al contrario”. Un fenomeno editoriale, ma anche politico viste le tesi contenute nelle sue pagine. Tesi omofobe e razziste, rivendicate con forza dall’autore (“Cari omosessuali, normali non lo siete” è solo una delle frasi estrapolate che hanno creato più indignazione).dell’esercito italiano con una carriera prestigiosa alle spalle,ha già presentato il suoin diverse città: Modena, Lucca, Parma, Rimini. Non sono mancati gli applausi, ma nemmeno le proteste e le contestazioni. Tra una data e l’altra, ...

Duro come un blocco di marmo, ilRobertonon è facile da scalfire e non ci riesce nemmeno Bianca Berlinguer , che lo ha avuto come ospite nell'ultima puntata di È Sempre CartaBianca . Pu ringraziandolo per la sua ...In ogni caso spetterebbe a lei scegliere', racconta il. A proposito del suo lavoro,spiega che tutto è cambiato proprio dopo il matrimonio e la nascita delle sue figlie: 'Ho capito ...

Roberto Vannacci, in un'intervista pubblicata su Chi, parla delle affermazioni contenute nel suo libro "Il mondo al contrario".Camelia Mihailescu è la moglie del generale ed è di origini rumene. La coppia ha due figlie, Elena e Michela. Camelia e Roberto si sono conosciuti proprio in Romania: “Dovevo consegnarle dei documenti ...