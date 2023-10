Il fuoco e l' accendino | sentenza-Moggi su Leao e Lautaro | ecco la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A Salerno si è presentata un'Inter con tanto turnover, specialmente nel primo tempo, impantanata nell'intensità della squadra di Sousa, conin panca a guardare i compagni che si battevano per far dimenticare la brutta sconfitta patita a S.Siro con il Sassuolo. Il tandem d'attacco di partenza (Thuram-Sanchez) raramente è riuscito a presentarsi davanti ad Ochoa: il giro palla è stato troppo lento e ha favorito le marcature avversarie. Fino a quando, questa volta più tempestivamente rispetto alla gara col Sassuolo, Inzaghi a inizio ripresa (53') ha deciso di cambiare: dentro Mkhitaryan per velocizzare l'azione eper disarcionare la difesa avversaria. E si è vista la differenza. In poco più di 20' l'argentino ha messo a segno un poker che lo ha lanciato in testa alla classifica dei marcatori con 9 gol, mentre l'armeno ha dato velocità alla ...