Il fisico di Nicholas Borgogni criticato da Alessandra Celentano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Abbiamo conosciuto il ballerinoin questo precedente articolo. Alto, moro, barba disegnata,slanciato con tutti i muscoli al punto giusto. Eppure a livello “tecnico” sembrerebbe avere qualcosa che non va. Parola di. “Hai un belda non ballerino. La parte bassa del corpo ha molte problematiche. Sulle gambe sei totalmente en dedans e lì ci vogliono davvero tanti anni di studio. Calcola che l’en dehors non si usa solo nella danza classica non sei elastico e sei chiuso come una cozza. Ma come facciamo in pochi mesi a risolvere? E la lunghezza dei tendini, poi, dove la mettiamo? Piedi, questi sconosciuto. Le linee sono importantissimi nell’armonia del movimento. Parte alta del corpo: la schiena è troppo rigida, anche qui c’è una ...