Il fake su Bill Gates

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ci avete segnalato un video che sta venendo condiviso su TikTok e Facebook, questo: A noi l’avete segnalato sulla bacheca di Mara Massai, sociologa, dottore di ricerca in Criminologia, presidente di AS.SO.GRAF., che lo condivide il 13 settembre 2023 con queste parole: GIORNALAI PENNIVENDOLI DI TUTTO IL MONDO PROVATE AD IMPARARE AD ESSERE ANCHE ESSERI UMANI COMPETENTI LIBERI VERI AMANTI DELLA VERITÀ COME QUESTA GIORNALISTA. ALTRIMENTI RIMARRETE NIENTE ALTRO CHE SERVI DEI VARI PADRONI CHE ESATTAMENTE COME È STATO PROGRAMMATO PER TUTTA L’UMANITÀ DI CONDIRANNO UNA VOLTA BOLLITI NEI LORO PIATTI Pur condividendo un certo astio verso tanti giornalisti che non verificano quanto condividono, mi tocca evidenziare che la criminologa Mara Massai fa la stessa identica cosa: condivide un video esaltando una giornalista senza aver nemmeno provato a verificare se il video sia o meno ...

In pratica, Magi sta chiedendo a Bruxelles di sanzionare il social di Musk per una presunta...Gates , George Soros e tanti altri, non hanno forse 'agende politiche' persino globali che ......che mischiano esoterismo enews a sostegno dell'idea che il mondo sia comandato da una loggia di "satanisti pedofili" (tra i più illustri troviamo Hillary Clinton, Jorge Bergoglio,Gates e ...

Proposed Wisconsin bill to address artificially made ‘deep fake’ pornography WBAY

Bipartisan bill would ban 'deepfake' pornography | Wisconsin Public ... Wisconsin Public Radio

As for the other big topic in the presidential race, Republicans are obviously to blame for the end of a nationwide right to abortion in the United States. Thanks to the Christian Right’s power, the ...Chris Messer, from Groombridge, East Sussex, was scammed by a fake O2 caller after inquiring about a phone ... Mr Messer received a "considerably higher" bill from O2 due to the scam. "What these ...