Il commovente addio del ballerino di Amici Andreas Muller allo zio Salvatore

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’exprofessionista didi Maria de Filippi,, ha dovuto direa una persona molto importante della sua vita, suo zio, per cui ha postato un toccante messaggio sui social.ha scritto unmessaggio a zio, una figura molto cara al, che lo ha aiutato e sostenuto fin dall’inizio della sua carriera, accompagnandolo sia a livello professionale che personale. Lo zioè deceduto in seguito a una lunga e difficile lotta contro un tumore, non specificato, durata anni e, da quanto scrive il, molto dolorosa. “Hai combattuto con forza e sempre con il sorriso, ma eri ...

PARIGI (Francia) - Dopo i tanti attestati di stima arrivati dai compagni (e anche dagli ex) per Marco Verratti è arrivato il momento dei saluti al ...

Il mondo della musica è in lutto, e Gianluca Grignani ha condiviso un......l'uomo più duro Anche se son cresciuto da solo A modo mio Sì e tu sai a modo mio Ciao papà o... Unaautobiografia , scritta col il direttore d'orchestra Enrico Melozzi, al centro della ...

Seán McGirr è il nuovo Direttore Creativo di Alexander McQueen: ecco chi è Il Fatto Quotidiano

Funerali a Brandizzo: commovente addio agli operai investiti dal treno Tendenzediviaggio

La sua nomina suscita grande interesse nell'industria della moda e tutti attendono con impazienza di vedere come interpreterà lo spirito e l'eredità unici del marchio in questa nuova fase, dopo l'"era ...Addio a Patricia Janecková: la soprano di 25 anni è morta per un tumore al seno che, purtroppo, non le ha dato scampo. La diagnosi un anno fa ...