Il circo mediatico esiste | ma la giudice di Catania non c’entra

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Al direttore - Quando ero un bambino la nonna, bracciante agricola, soleva dirmi con tono ispirato che io da grande avrei visto il socialismo. Ora da nonno racconto ai miei nipoti che loro, da adulti, attraverseranno lo Stretto di Messina su di un ponte.Giuliano Cazzola Siamo pronti a diventare per un giorno ultrà del salvinismo, e siamo pronti anche a fare caroselli e a offrire cannoli a tutti, se questo governo riuscirà a mettere il primo mattoncino del Ponte. Lo capiremo presto però. Lo capiremo dalla prossima legge di Bilancio. E si accettano scommesse: Meloni, per il ponte amato da Salvini, stanzierà qualcosa oppure no? Se avete qualche sospetto, è più che fondato. Ma chissà. Al direttore - Vedo diversi esponenti della maggioranza esultare per il fatto che nella giornata di martedì vi è stata “una raccolta record per la seconda emissione dei Btp Valore”, nella prima giornata ...