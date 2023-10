Il ceto medio è in affanno | Giorgia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) di Paolo Gallo Il carocarburanti è una questione seria. Troppo seria. Più che seria. L’equazione ormai consolidata è: andare a lavorare per pagare il carburante che mi permetterà di andare a lavorare. E non basta pensare all’alternativa di spostarsi col servizio pubblico, perché il servizio pubblico non funziona. O perlomeno è così nelle campagne mandrogne che si incontrano con i primissimi rilievi che diventano Appennini liguri nel giro di una ventina di chilometri. L’alternativa è fare a turno coi colleghi, un giorno l’auto la prendo io, domani tu. L’auto è, purtroppo, necessaria e fondamentale per passare quel terzo della tua vita cercando di guadagnare quel tanto – o poco – che serve per mettere insieme il pranzo con la cena per 30 giorni, tutti i giorni. La mazzata che da più di un anno, ormai, si è abbattuta nei serbatoi di chi cerca di garantirsi una vita dignitosa è diventata ...