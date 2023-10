Il caso Nowhere | ovvero come il pubblico di Netflix è impazzito per un survival thriller super essenziale e semplice

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Perché, unin fondo ce ne sono tanti, ha avuto tanto successo su? Non esiste una risposta univoca e se ne devono formulare almeno tre: la prima consiste nella caratterizzazione di Mia, protagonista della storia, una donna forte, coraggiosa e determinata costretta a lottare in una situazione disperata per la propria sopravvivenza e quella del figlio appena nato; la seconda è l’eccezionale prestazione dell’attrice Anna Castillo che è stata in grado di incarnare il personaggio principale in modo credibile grazie a un’intensità emotiva fuori dalla norma; la terza è nell’intelligenza della sceneggiatura, opera di un quartetto formato da Indiana Lista, Ernest Riera, Seanne Winslow, Teresa de Rosendo e nella sapiente regia di Albert Pintó. Il risultato è un racconto ...

Ballard, nella sua profetica "Tetralogia degli elementi" " The Wind From, 1961, The ... Come fare per avere una visione complessiva dell'enorme metropoli, che, in questo, non puo che ...... anzi in questodue. È anche la prima volta in mezzo secolo che suona alcune delle canzoni di Tonight's the Night , per non dire del pezzo di Everybody Knows This Ische non si è più ...

Il caso Nowhere, ovvero come il pubblico di Netflix è impazzito per ... GQ Italia

Nowhere: recensione del film spagnolo Netflix Cinematographe.it

Un distopico poco convincente Nowhere basa la propria trama su un presupposto di per sé molto assurdo, perfino per un futuro distopico: l’uccisione di donne incinta e bambini. Lo scopo principale di ...Nowhere prende spunto da fatti reali L'ha rivelato la sceneggiatrice.