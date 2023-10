Il ‘Cantico delle creature’ | l’inno alla vita e alla natura di San Francesco d’Assisi

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il Canticocreature è noto anche come Cantico di Frate Sole, composto nel 1224 da San, due anni prima della sua morte.La letteratura italiana lo tramanda come il testo poetico in volgare più antico che si conosca. … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.