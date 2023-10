(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La tensione che coinvolge i titoli di Stato, sulla prospettiva di un periodo prolungato di tassi alti, spinge il rendimento deltedesco a toccare il 3% per ladal, in ...

Il Bund decennale al 3% per la prima volta dal 2011 - Ultima ora ... Agenzia ANSA

