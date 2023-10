Il Benevento di Coppa non funziona | il Giugliano elimina la Strega ai rigori

Tempo di lettura: 2 minutiOltre ad aver stabilito giorni e orari dalla 6^ alla 11^ giornata del campionato, la Lega di serie C ha provveduto a ...

Primo Tempo Ore 14:30, le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Alle ore 15 previsto il calcio di inizio. Napoli Benevento Coppa ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSimone Gavini di Aprilia si appresta a tornare al “Ciro Vigorito” di Benevento, questa volta però per dirigere il ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSerata di Coppa Italia per Benevento e Giugliano che si affronteranno questa sera al “Ciro Vigorito“. Gara ‘secca’ ...

Minuti di recupero 1'pt- Giugliano, il prepartita Al Vigorito si affrontanoe Giugliano per il primo turno dellaItalia Serie C. La gara è da eliminazione diretta, quindi ...Nunziante; Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta (C), Improta, Rillo, Viscardi, Carfora, Capellini, Bolsius. A disp.: Manfredini, Paleari, El Kaouakibi, Benedetti, Ciano, Ferrante, Pinato, ...

Coppa Italia Serie C / Diretta Benevento-Giugliano 2-2, LIVE Ottopagine

COPPA ITALIA SERIE C: BENEVENTO-GIUGLIANO LE ... TV Sette Benevento

Nella serata in cui il Messina cede 2-1 a Catania nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro ... a Francavilla con gol decisivo di Ganz al 45'. Fuori il Benevento contro il Giugliano.Massimo Pavanel, tecnico del Renate, dopo aver passato il turno di Coppa Italia contro l'Albinoleffe ha rilasciato queste dichiarazioni. "Ci tenevamo a passare il turno e ci siamo ...