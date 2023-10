Ibarra | il top manager che insegue l’efficienza a 360 gradi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il nome dell'AD di Engineering è tornato per le liste del Cda di Mediobanca: ma è solo uno dei tanti tasselli di una carriera internazionale e lungimirante Con la riconferma nelle liste dei candidati al Cda di Mediobanca, in cui già siede, Maximosi conferma come una figura centrale nei salotti buoni del sistema economico italiano, nonostante un background che è decisamente internazionale. Il 55enne(origini abruzzesi ma nato in Colombia nel 1968) si laurea in Scienze Politiche ed Economia alla Sapienza di Roma nel 1992 e due anni dopo consegue l’MBA presso la Scuola di Direzione Aziendale STOA’, seguito da corsi post-laurea incentrati sulle tlc presso l’Insead di Parigi, sul General management presso la London Business School e un executive program presso la Singularity University (Silicon Valley).inizia la sua ...

Ibarra a GOAL: "Soci, marketing e Guardiola: riporto il Boca Juniors ... Goal.com

Social Top Manager: sette top manager su dieci sui social Spot and Web

Il nome dell'AD di Engineering è tornato per le liste del Cda di Mediobanca: ma è solo uno dei tanti tasselli di una carriera internazionale e lungimirante ...The Elko boys and girls dominated the team standings — the Indians winning the boys run with a score of 33 points and the girls topping the team totals by ...