I trumpiani sfiduciano lo speaker della Camera McCarthy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Gli Stati Uniti non hanno più lodei rappresentanti. Per la prima volta nella storia americana, il repubblicano Kevinè stato sfiduciato. La mozione, presentata dal deputato trumpiano Matt Gaetz, è stata approvata con 216 sì e 210 no: otto repubblicani ribelli dell’ultradestra hanno votato insieme ai Democratici per rimuovere lo, che esclude una ricandidatura. Il leader dei ribelli, Matt Gaetz, accusavadi essere troppo moderato, perché aveva appena fatto un compromesso con i democratici per evitare lo shutdown, ossia la paralisi delle attività dello Stato. Sostenendo anche di avere un accordo segreto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per finanziare l’Ucraina. Data la risicata maggioranza repubblicana alla ...