I pensionati “giovani” sempre più poveri | in cinque anni due mensilità in meno

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fino a 2in. È quanto perdono i neobergamaschi rispetto ai loro colleghi di 5fa. Dall’analisi che Fnp Cisl Bergamo ha compiuto sui dati Inps 2023, infatti, emerge che gli assegni che l’ente previdenziale stacca verso i 60enni che sono andati in pensione quest’anno pesano mediamente 217 euro inogni mese rispetto alla prestazione del 2018, oltre 2800 euro inall’anno. Rimane poi il tradizionale problema dell’assegno femminile che vale alun terzodi quello maschile, ma soprattutto si apre, per Fnp, la necessità di avviare serie politiche di informazione e promozione della previdenza integrativa, in misura maggiore per iche entrano oggi nel mondo del lavoro. I dati Nel 2022 ...