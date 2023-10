I due poliziotti arrestati perché facevano da talpe per lo spacciatore | gli arresti a Palermo | «Non chiamare | usa Telegram»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)letteralmente da “” all’interno della polizia per unodue agenti della Squadra mobile dicon l’accusa di corruzione, peculato e falso. In manette è finito il vicesovrintendente Fabrizio Spedale e il collega Salvatore Graziano, che secondo quanto emerso dalle indagini avevano intascato appena 200 euro e ricevuto quattro scooter per tenere informato lodelle mosse dei colleghi e di eventuali indagini che potevano coinvolgere lo, Ignazio Carollo, anche lui arrestato. I due agenti indagati avrebbero anche fornito Carollo di 25 kg di hashish, frutto di un sequestro della polizia di. Spedale e Graziano avevano falsificato i verbali, facendo figurare che in realtà avevano distrutto ...

Due poliziotti in servizio alla squadra mobile di Palermo sono stati arrestati per corruzione , peculato e falso materiale e ideologico. A emettere ...

A incastrare iagenti è stata proprio un'indagine su Carollo, che dalle intercettazioni aveva ...riferimento era chiaramente "al versamento di corrispettivi pecuniari a Spedale e altri...Anche nella casa delle suore, tutte le sere arrivanoper garantire la sicurezza notturna. Ormai è diventata una routine e non ci fanno più nemmeno caso. "Quando ci hanno proposto di ...

Corruzione e spaccio di droga: arrestati due poliziotti della squadra mobile PalermoToday

Palermo, due poliziotti arrestati: informazioni e droga al pusher in cambio di 200 euro e 4 scooter Corriere della Sera

PALERMO. Due poliziotti in servizio alla Squadra Mobile di Palermo sono stati arrestati dalla polizia con le accuse, a vario titolo, di corruzione, peculato e falso materiale ed ideologico. Si tratta ...Una lite in strada è sfociata in un accoltellamento in via Sant'Anastasio, a Trieste. Due uomini sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i sanitari sono ...