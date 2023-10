Huawei annuncia HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN in Italia

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Arriva in, figlio dalla filosofia “Fashion Forward” con cui il brand guida il settore wearable, il primo smartfirmatocon finitura in oro 18 carati, un orologio di lusso e, allo stesso tempo, funzionale, pensato per chi cerca un’esperienza wearable sofisticata. Realizzato con una meticolosa attenzione ai dettagli,è parte della nuova filosofia “Fashion Forward” del brand in cui i dispositivi wearable sono sempre più ...