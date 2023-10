Hojlund | unico sollievo per Ten Hag | nuovo record in Champions per lui

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è l’unica nota positiva per il Manchester United dopo l’ennesima sconfitta:per il danese L’unica nota positiva di un Manchester United che ha iniziato male la stagione è sicuramente Rasmus, comprato in estate in risposta ad Haaland. Inil danese sta ripagando le aspettative con tre reti in due gare e un. E’ infatti lui il più giovane ad aver messo a segno almeno due reti nella massima competizione europea proprio dai tempi del rivale norvegese. Lo riferisce OptaPaolo.

... con gli acquisti di El Bilal Touré, Scamacca e Bakker, ma dopo aver venduto, Demiral e ... E' davvero ottimo l'inizio di stagione del belga, ma non è l'che sta facendo bene. Con l'ex ...... ora al Bayern, Victor Osimhen , Khvicha Kvaratskhelia , e gli interisti Nicolò Barella (... Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Alejandro Balde, Antonio Silva, Rasmus, ...

VIDEO - L'ex atalantino Hojlund conquista l'Old Trafford in ... Tutto Atalanta

Manchester United, Rashford “adotta” Hojlund: il feeling speciale col danese ItaSportPress

L’unica nota positiva di un Manchester United che ha iniziato male la stagione è sicuramente Rasmus Hojlund, comprato in estate in risposta ad Haaland. In Champions il danese sta ripagando le ...Al 17’ gli inglesi passano in vantaggio con Hojlund, all’esordio da titolare in Champions ... Copenaghen-bayern monaco 1-2 Si gioca perlopiù ad una porta sola, l’unico pericolo però creato dal Bayern ...