Ho spiegato in Senato perché Antigone è contraria al decreto Caivano | i motivi sono almeno tre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La scorsa settimana in qualità di coordinatrice distata in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del, impegnato nella conversione in legge del cosiddetto. Il, accanto ad alcuni interventi infrastrutturali e di sostegno scolastico in aree meridionali, introduce e modifica norme penali che riguardano in particolare i minorenni. Il Capo II delreca “disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile”, nonostante molti degli articoli che lo compongono influiscano pesantemente anche sugli adulti. Cerco di riassumere brevemente la nostra contrarietà al, per come ho tentato di riportarla airi presenti nella ...