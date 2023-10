Highlights Jannik Sinner-Daniil Medvedev 7-62 7-62 | Finale Atp 500 Pechino 2023 VIDEO

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Glidelladell’Atp 500 ditra. Il prossimo numero 4 al mondo ha battuto in due sete si è aggiudicato il China Open di, un Atp 500. Il 22enne altoatesino si è imposto 7-6 (2), 7-6 (2) sul russo numero 3 del mondo che lo aveva sempre battuto nei sei incontri precedenti. Nono titolo in carriera per l’azzurro. SportFace.

Sinner affronterà Daniil Medvedev nell'atto finale dell' ATP 500 di Pechino 2023

Dopo la storica vittoria con Alcaraz, che lo ha proiettato al n°4 del mondo, Jannik Sinner cerca il trionfo nella finale del torneo ATP 500 di Pechino contro la 'bestia nera' Daniil Medvedev, mai battuto in sei precedenti. Jannik Sinner's commanding performance in his semifinal clash against Carlos Alcaraz at the 2023 China Open received high praise from Serena Williams' former coach, Rennae Stubbs, and Andre Agassi's