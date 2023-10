Highlights e gol Celtic-Lazio 1-2 | Champions League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la seconda giornata di. Nel girone E i biancocelesti passano sotto alPark per effetto del gol di Furuhashi, ma pareggiano con il solito Vecino. Nella ripresa i biancocelesti si schiacciano e non trovano fluidità, nel finale gli scozzesi erano passati di nuovo avanti ma rete annullata col Var per fuorigioco e poi nel recupero arriva il gol di Pedro che può svoltare un’intera stagione. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.