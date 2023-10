Hayao Miyazaki pronto per il suo prossimo Film | lo Studio Ghibli di nuovo al lavoro

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Loè un nome che evoca magia e meraviglia per gli amanti dell’animazione in tutto il mondo. Quest’anno, il leggendario e instancabile registaha fatto il suo atteso ritorno nel Paese del Sol Levante con il suo ultimo lungometraggio, “Il Ragazzo e l’Airone“, che finora ha affascinato il pubblico solamente in Giappone.dalloMolti fan erano convinti che questo sarebbe stato l’ultimodi, ma ora siamo qui per smentirlo. Le notizie fresche arrivano dalla Francia, dopo una recente intervista con Toshio Suzuki, il produttore delloche si è occupato delle pubbliche relazioni per “Il Ragazzo e l’Airone” ...