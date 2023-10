Handytech - Fiat Doblò Crew Cab Handy | ecco la variante per il trasporto disabili

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lala sviluppato una versione adatta aldeidel nuovo. Il veicolo è denominatoCabed è basato sullaa passo lungo: ha ottenuto l'approvazione del Gruppo Stellantis ed è conforme alle direttive europee in materia. Rimangono disponibili i cinque posti. Grazie al pianale ribassato in composito, alla rampa pieghevole con 300 kg di portata e allo scasso nel paraurti, ilmodificato può accogliere una sedia a rotelle nel vano posteriore, lasciando intatta l'abitabilità del modello di serie. La possibilità di regolare i sedili della seconda fila (anche con l'opzione di due sedute singole in alternativa al divano frazionato) consente di ...