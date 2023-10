Il Grande Fratello in queste settimane sta chiudendo la rosa del cast e fra i vari vip contattati ci sarebbe anche Sara Croce, modella ed ex Bonas ...

LA Knight è pronto per un match contro The Miz a Payback. Questo incontro potrebbe metterlo sulla strada giusta per salire al vertice del ...

Un 25enne di a Napoli aveva avvicinato tre ragazzine di circa 11 anni, all'interno di un distributore automatico di bevande, chiedendo loro di appartarsi e offrendo anche delle piccole somme di denaro.In tal modo l'istituto comprensivo migliora il servizioagli alunni, ai genitori, alla ...con quelli che sono in classe alla "Rocca" Immaginiamo che la Regione Puglia dia a Trani iper ...

Ha offerto soldi a tre undicenni per appartarsi: arrestato un 25enne a Napoli Globalist.it

Un'altra violenza in centro. Offre soldi alla clochard poi, rifiutato ... il Resto del Carlino

Durante i matrimoni si sta diffondendo la tendenza per cui lo sposo in qualche modo cerca di "umiliare" la sposa nella maniera più creativa possibile. In uno di questi casi, che ...NAPOLI – Aveva dato 20 euro a due bambine di 11 e 12 anni all’interno di un locale distributore H24 per toccar loro i piedi. Poi aveva offerto loro altri soldi per appartarsi in un luogo nascosto.