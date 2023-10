“Guardate cosa ha fatto l’autista” Mestre | c’è un video dell’incidente | “Manovra eccessiva”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nuove indiscrezioni sull’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un autobus della società La Linea. Il mezzo è precipitato nella serata di martedì 3 ottobre adal cavalcavia che collegaa Marghera, in provincia di Venezia, e all’autostrada A4. Ventuno le persone morte nello schianto. Al momento solo sette di loro sono state identificate, si tratta di 4-5 ucraini, un tedesco edel bus, Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, in provincia di Treviso, e residente a Tezze di Vazzola. Undici le persone identificate tra le quindici rimaste ferite. Si tratta di quattro ucraini -due donne, un uomo e una minore – un tedesco, una francese, un croato, una coppia spagnola e due minori, un maschio e una femmina),di origine austriaca. Alcuni di loro si trovano in rianimazione, in particolare due sono ...

oggi lo stabilimento Stellantis : rischia di avere un ruolo ancora per un breve tratto dal ... Un ex presidente del Consiglio Regionale del Lazioandrebbe a dire a Bruxelles Che i ...L'Ai tra 'stop and go' 'Sela storia dell'Artificial Intelligence, dalla Seconda Guerra ... ha concluso, servono dei tecnici che sappianofare, serve un'a 'industria che utilizzi bene ...

Meteo: OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE saranno Clamorosi! Guardate cosa è previsto in Italia iLMeteo.it

Guardate cosa hanno scoperto in Antartide: non è una buona notizia Orizzontenergia

«Voglio fare una cosa che non ho fatto prima ... Dopo un caloroso applauso dal pubblico, Max Angioni è intervenuto con uno sketch nel quale, guardando la telecamera, ha confessato alla showgirl ...La tragedia del bus precipitato ieri sera da un viadotto a Mestre provocando 21 vittime ha nuovamente dato il via a dubbi e domande sulla sicurezza di auto e bus a zero emissioni ...