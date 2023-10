Gualtieri | Per pagare la corsa autobus basterà carta di credito

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Su tutti glidi Romausare ladiperla. Non servirà più il biglietto. Inoltre il servizio è in ripresa. Siamo passati da 85 milioni di chilometri percorsi ai 93 di quest’anno. E con il nuovo contratto di servizio andremo a 96”. Così il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), in diretta su Sky. (Red/Dire)