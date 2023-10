Grecia | gregge mangia 100 kg di cannabis terapeutica

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La tempesta insconvolge la produzione agricola:di pecore, sollevando domande sulla salute degli animali Nella regione greca della Tessaglia, la tempesta Daniel ha causato una serie di alluvioni, portando a conseguenze sorprendenti e insolite. Secondo quanto riportato dai media locali, undi pecore affamate è stato spinto are circa 100 kg dicoltivata in una serra nella zona della Magnesia, anch’essa situata in Tessaglia. Questo evento fuori dal comune è stato scoperto quando gli animali sono stati visti attraversare le pianure allagate della Tessaglia con un comportamento strano. Il proprietario della serra, visibilmente sorpreso, ha commentato: “Non sapevo se ridere o piangere. ...