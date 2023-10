Grazzanise | ripulito il fossato dietro la casetta dell’acqua

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlzati di buon’ora per mettersi al servizio del proprio paese. L’obiettivo? Ripulire dai rifiuti il canaleladi. Ad agosto c’era stata un’altra operazione simile per liberare da plastica, carta, lattine i canali lungo via Oberdan. Si tratta di comportamenti censurabili che hanno un costo per l’intera collettività. In prima linea l’assessore Benito Palazzo, che con tanta buona volontà ed impegno conduce da tempo, in modo quotidiano, una battaglia contro gli incivili che deturpano il territorio. L’intento di Palazzo è anche quello di sensibilizzare tutti a difendere l’ambiente evitando comportamenti barbari che contribuiscono al degrado. “Ci sono molte cose che i cittadini possono fare per aiutare a prendersi cura del proprio paese. Si inizia con ...