Grazie | Daniil | Sinner | dopo il trionfo lo sfottò a Medvedev?

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Vale tantissimo la finale vinta a Pechino: altro che Masters 500, questo è stato il torneo più bello e importante di Jannik, che prima ha battuto Carlos Alcaraz in semifinale e poi ha finalmente infranto il tabù russo. Contronon aveva mai vinto nei sei confronti precedenti, ma stavolta l'altoatesino ha giocato una partita ai limiti della perfezione, imponendosi per due volte al tie-break. “per avermi fatto vincere almeno un match contro di te”, ha scherzatodurante la cerimonia di premiazione. “- ha aggiunto tornando serio - per avermi reso un giocatore migliore.naturalmente al mio team, ho lavorato tanto sul fisico con il mio preparatore atletico. Complimenti anche a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale dell'ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Settimo confronto dire ...Dopo il successo in semifinale su Alcaraz, che l'ha proiettato alla posizione numero 4 nel ranking ATP mai toccata da nessun italiano dopo Adriano Panatta nel 1976, in finale l'azzurro ha sconfitto ...