Grazie ad alcuni cellulari attivi 24h su 24 in punti strategici della riserva sudafricana | tutti possiamo contribuire all' iniziativa Wildlife Watch diventando ranger virtuali e segnalare i bracconieri all' opera in ogni momento

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’occasione dell’annuncio è la Giornata mondiale degli animali, 4 ottobre, l’oggetto l’espansione del progetto, che Samsung porta avanti in collaborazione con Africam e l’unità antibracconaggio Black Mamba, per proteggere gli animali dal bracconaggio nella savana. Giraffe: i primi passi di baby Murchison guarda le foto La tecnologia al servizionatura Lanciato nel 2021, il programma utilizza la tecnologia Samsung come “sistema di sorveglianza” dal vivo per consentire a chiunque di osservare la fauna ...