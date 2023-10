Grande Fratello | Valentina Modini confida di avere un interesse nei confronti di un coinquilino | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentre nella Casa delsi chiacchiera del presunto flirt tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi e dell’ancora acceso di Massimiliano Varrese per Heidi Baci, un’altra gieffina ha palesato attrazione per un, parlando con Rosy Chin, ha ammesso di provare unper Paolo Masella, l’unico nel loft di Cinecittà ad “intrigarla”. Per la 29enne, il macellaio – nonostante abbia 25 anni – si è sempre dimostrato molto serio e maturo. “Mi piace il suo essere uomo“, ha detto la vocalist di Novara. Tuttavia, la ragazza ha confessato di non sapere come approcciarsi a lui, soprattutto perché spaventata dall’idea di mettersi in gioco dopo aver sofferto tanto per amore. In più, Paolo le è sembrato piuttosto distante, e ...