Grande Fratello | Silvia Toffanin prossima alla conduzione? Impazza il rumor

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il2023 come spesso accade negli ultimi anni è finito nell’occhio del ciclone e si vagliano le soluzioni per risollevare un programma, che di anno in anno perde ascolti in maniera rilevante. Tra queste potrebbe esserci il cambio al timone, conche sarebbe la principale indiziata a prendere il posto di Alfonso Signorini. Al momento è solo un’indiscrezione, ma potrebbe presto diventare realtà. E, oltrechiusura anticipata del GF Vip 2023, potrebbe esserci addirittura uno stop di qualche anno del reality.2023, non solo chiusura anticipata: pronto il cambioDopo la deludente puntata del2023 andata in onda lunedì 2 ...