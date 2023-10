Grande Fratello | la confessione di Valentina | prova interesse per un gieffino

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), unadi: la gieffina rivela a Rosy Chin dire unper Paolo, l’ottava edizione è iniziata da poche settimane e intanto stanno già nascendo le prime simpatie tra i coinquilini. Tra confronti, scontri, chiarimenti e avvicinamenti, la Casa più spiata d’Italia quotidianamente è super animata. Leggi anche –> Sanremo 2024, due ex allievi di Amici in duetto tra il cast del Festival? L’indiscrezione Le dichiarazioni delle due gieffine… Nelle ultime ore in Casa,chiacchierando con l’amica Rosy Chin ha confessato dire unper un coinquilino. Le due donne prime si confrontano su altri legami che hanno notato in casa e ...