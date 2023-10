Grande Fratello | il flirt di Beatrice Luzzi con una star di Hollywood

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una delle protagoniste delnel passato prima di incontrare l’ex marito e padre dei suoi figli Alessandro avrebbe avuto uncon un noto volto di. Nel 2004 l’attrice di Vivere era stata paparazzata con Gerard Butler conosciuto in occasione dell’Ischia Global Fest, quando Chi aveva immortalato i due artisti insieme all’Hotel Regina Isabella: scatti che il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha reso noti nel numero appena pubblicato. Ad inizio della stagione estiva, poco meno di vent’anni fa, lae Butler si conoscono alla kermesse: un colpo di fulmine che li porta a trascorrere insieme tutta la settimana sull’isola campana, come riporta la rivista gossip:, ...

Anita Olivieri continua a far discutere nella casa del Grande Fratello 2023 per il fatto che dice le cose spontaneamente senza freni. Ed è ciò che ...

giorno 23 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello ! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality ...

Adesso l’abbiamo definitivamente scoperto. Al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha un interesse per un concorrente e, se in un primo momento era stata ...

Il Grande Fratello 2023 come spesso accade negli ultimi anni è finito nell’occhio del ciclone e si vagliano le soluzioni per risollevare un ...

Il comportamento assunto da Beatrice Beatrice Luzzi alcontinua a essere argomento di conversazione all'interno della Casa di Cinecittà. Parlando in giardino con i suoi amici, Lorenzo Remotti ha ricordato quanto accaduto nel corso di ...Fotogallery - Pamela Anderson sceglie il look 'natural': guarda gli scatti di prima e di adesso Ultimo Aggiornamento 03/10/23 Fotogallery - '', i momenti clou della settima puntata Ultimo Aggiornamento 02/10/23 Fotogallery - Giusy Versace in ospedale Ultimo Aggiornamento 01/10/23 Fotogallery - Amici 2023, le emozioni della ...

Le fotocamere di “Chi” hanno sorpreso Valerio Staffelli alla stazione Roma Termini in compagnia di una giovanissima donna, sui 25 anni ...L'ex gieffina ha rilasciato un'intervista al settimanale Vero, parlando anche del reality: "Mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e aut ...