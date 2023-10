Grande Fratello | giorno 23 | commenti al live

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)23 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

L'edizione numero 17 del Grande Fratello non decolla. La media delle prime sette puntate è del 18% pari a 2.294.000 telespettatori. La premiere ...

Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 con ben due puntate settimanali in prima serata, il lunedì sera e il giovedì sera, gli ascolti però ad ...

Anita Olivieri continua a far discutere nella casa del Grande Fratello 2023 per il fatto che dice le cose spontaneamente senza freni. Ed è ciò che ...

E infatti, è stata proprio sua madre ad aprire il fashion show ( e chissà che ilGuram non ... i 10 momenti indimenticabili di queste sfilate Terminate le sfilate nellaMela, le ...... cercando di raggiungere l'Europa dall'Eritrea, sono rimaste vittima della primastrage di ... Tra questi Adal Neguse, rifugiato eritreo edi Abrahm, morto durante la tragedia dell'11 ...

L'atteggiamento di Beatrice Luzzi continua a far discutere all'interno della Casa del Grande Fratello 2023. Gli uomini, riuniti in giardino, hanno espresso le loro critiche nei confronti dell'attrice.Conosciamo meglio Massimiliano del Fratello 2023. L’uomo si è subito messo in evidenza nel reality show dimostrando di essere potenzialmente un personaggio che farà… Leggi ...