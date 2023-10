Grande Fratello | ecco chi è il famoso attore hollywoodiano con cui Beatrice Luzzi ha avuto un flirt Foto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è indubbiamente una dei protagonisti più (in)discussi di questa nuova edizione del. Personaggio assolutamente divisivo, la storia interprete di Vivere o si ama (il pubblico) o si odia (la Casa). Favorita dai telespettatori,nel corso delle settimane si è resa “celebre” per diverse sfuriate con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, movimentando un po’ i ritmi (definiti soporiferi gran parte del pubblico social) all’interno della porta rossa. Nelle scorse puntate Alfonso Signorini aveva poi accennato a unclamoroso che laavrebbein passato. In attesa di sapere se in una delle prossime dirette se ne parlerà in modo più approfondito, il settimanale Chi in edicola da oggi ha pubblicato alcune ...