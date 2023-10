Grande Fratello | Beatrice Luzzi svela il nome del gieffino per cui ha un interesse | colpo di scena

Ginevra Lamborghini , ex del Grande Fratello Vip e attuale concorrente di Tale e Quale Show, ha svela to di essere ufficialmente fidanzata con Edoardo ...

Beatrice Luzzi è un personaggio contro verso di questo Grande Fratello ; con i suoi coinquilini non ha instaurato un buon rapporto e fra loro c’è ...

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non riescono proprio ad andare d'accordo. All'interno della casa del Grande Fratello , i due gieffini non sono ...

Per Margherita tutto cambia quando ilminore esce di casa e non torna più. Qui l'ombra di ... profondamente umana e vera, che ci racconta la piccolaepopea del "contrabbando romantico". ...Ginevra Lamborghini , ex delVip e attuale concorrente di Tale e Quale Show , ha svelato di essere ufficialmente fidanzata con Edoardo Casella , facendo delle precisazioni sul loro rapporto intervistata dai ...

Alda D’Eusanio si sfoga: “Il GFVip L’errore più grande della mia vita Il Fatto Quotidiano

Anita Olivieri, concorrente Nip del Grande Fratello, si è fatta conoscere dal pubblico soprattutto per la sua lingua pungente. Nelle ultime ore, ha pronunciato una frase squallida, ovviamente alle ...Sono passati alcuni anni da quando Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip 2, dando il via a una bella amicizia. All’interno del reality show infatti ...