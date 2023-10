Grande Fratello | Beatrice Luzzi interessata a Giuseppe Garibaldi? Ecco qual è la verità

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel corso della settima puntata delha lasciato intendere di provare interesse nei confronti di un suo coinquilino, senza però rivelarne il nome. Incalzata dal conduttore Alfonso Signorini, l’attrice aveva smentito che l’uomo in questione fosse Massimiliano Varrese, dando il via ad una serie di supposizioni.ha quindi messo a tacere le voci della Casa dichiarando che il suo preferito è. La rivelazione dell’interprete dell’iconica Eva Bonelli in Vivere ha suscitato il chiacchiericcio degli inquilini. In particolare, Massimiliano Varrese – arcinemico della– non ha perso tempo a commentare la vicenda, sostenendo che tutto ciò sia solo una strategia messa in campo dall’attrice. Addirittura, ...