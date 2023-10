Grande Fratello 2023 | il confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci finisce male | “Stai giocando”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha chiesto nella giornata di mercoledì 4 ottobreun altroconnella casa delper chiarire la loro situazione. Era ora di pranzo quando anche questo chiarimento non è andato come l’uomo sperava. Inoltre, il pubblico che segue con costanza ilnel live e nelle due puntate del lunedì e giovedì ha preso una posizione chiara, schierandosi con un inquilino e criticando il comportamento dell’altro.di nuovo asi trovava ...

All’interno della Casa del Grande Fratello il tempo per delle confidenze di certo non manca. Massimiliano in queste ore ha avvertito il bisogno di ...

Grande Fratello Anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 ottobre in prime time su Canale 5. Il reality vedrà al ...

'Con la chirurgia estetica mi sono distrutta' . A parlare è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente delVip , in questi giorni al centro del gossip per via della crisi con Alessandro Basciano . La ragazza, diventata mamma da pochi mesi della piccola Celine Blue , è intervenuta ai ...Anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 ottobre in prime time su Canale 5. Il reality vedrà al timone della conduzione come di consueto Alfonso ...

Grande Fratello, nella notte scatta l'allarme rosso: a poche ore dalla diretta la lite è finita in 'tragedia' RomaIT

C'è un legame particolare tra la concorrente del Grande Fratello Rosy Chin e la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez.Grande Fratello Anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 ottobre in prime time su Canale 5. Il reality vedrà al timone della conduzione come di consueto Alfonso ...