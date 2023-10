Governo | rapporto +Europa | dal 21 ottobre 2022 presentati 41 dl | 19 volte è stata chiesta fiducia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Secondo i dati forniti da Riccardo Magi, segretario e deputato di, durante una conferenza stampa per lanciare un appello alle altre opposizioni sull'abuso della decretazione d'urgenza e sulle questioni diposte dalMeloni in meno di un anno di vita, dal periodo che va dal 21e finisce al 30 settembre 2023, sono statialla Camera ben 41 decreti legge, in media, quindi, un decreto ogni otto giorni. Solo nel dicembre, tra il 2 e il 29 del mese, sono statiaddirittura cinque decreti, in media, quindi, uno ogni cinque giorni, stessa situazione che si è presentata nel mese di marzo del 2023, e in misura maggiore a settembre, quando ilha ...

Ryanair chiede le dimissioni del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile Pierluigi Di Palma sostenendo che deve “assumersi la ...

Ba Meloni lo aveva assicurato in piena campagna elettorale a "La Piazza", la kermesse politica di Affaritaliani.it, l'evento da cui nacque ...

Inizia il trimestre di allineamento tra economia e politica. Prima la Nadef e poi la legge di Bilancio sono il momento della verità per il governo ...

Ilevidenzia anche che sono aumentate le denunce di malattie rispetto al 2022. Ogni giorno ... E se la legislazione in merito non è sufficiente, le norme approvate da questoa modifica ...Tra poco, inoltre, atteso ilAdp sull'occupazione nel settore privato. Ora, secondo l'... la parziale chiusura delle attivita' delfederale. Il vuoto di potere avviene in un momento ...

Ultimo'ora: Governo: rapporto +Europa, dal 21 ottobre 2022 ... La Svolta

Gimbe: “La sanità non è priorità del governo. Spesa ancora in calo in rapporto al pil” Il Fatto Quotidiano

La Nadef licenziata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre ha riaperto il dibattito, in verità mai sopito, sulla sanità nel nostro Paese. Mostrando con i numeri che la spesa della sanità pubblica ...Si attendono novità per pagamenti e tasse del Tfr-Tfs agli statali, e non solo: ecco cosa aspettarsi e possibili modifiche attese ad ottobre ...