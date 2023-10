Google Pixel Watch 2 è ufficiale e arriva subito anche in Italia

Le Google Pixel Buds Pro ricevono il nuovo aggiornamento firmware 5.9 che porta con sé tre grosse novità e non solo. L'articolo Arriva un ...

Tanti appassionati hanno atteso l’arrivo del Google Pixel 8 Pro per usufruire dell’abilità della fotocamera della serie Pixel . I processori Tensor ...

Appuntamento alle 16 ora italiana per l'evento Made by Google , con cui big G annuncerà tutti i dettagli dei nuovi smartphone Pixel 8 e dello ...

Oggi pomeriggio, dalle 15:45, saremo in diretta per "scoprire" con voi i Google Pixel 8 e tutti gli altri protagonisti dell'evento di ...

Le recenti fughe di notizie rivelano prezzi, specifiche e molto altro sui prossimi top di gamma della serie8. A meno di sei ore dalla presentazione ufficiale dei8 e 8 Pro , il web è invaso da indiscrezioni e dettagli su questi attesissimi dispositivi. Le informazioni, trapelate grazie ...

Non che Pixel 8 e il suo fratello maggiore, il modello Pixel 8 Pro, siano più un mistero: tra i numerosi leak trapelati e le anticipazioni da parte di Google, già sappiamo molto (se non tutto) degli ...L'evento organizzato in diretta streaming da Google dovrebbe portare al debutto dei nuovi Pixel 8, del Watch 2 e di altro ...