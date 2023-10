(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mountain View svela due smartphone che potenzialmente potrebbero durare, che è un bel segnale anche dal punto di vista della sostenibilità. Peccato per i prezzi ritoccati verso l’alto, ma apprezzabile la decisione di portare ilWatch 2 anche in Italia

Per la prima volta in Italia, arriva anche lo smartwarch. Accordi con Vodafone e Unieuro. Mountain View ha ora un ecosistema per la sua Ai

Inoltre, i proprietari del Tabletpossono ora chiedere aAssistant di riprodurre podcast e notizie senza sbloccare il dispositivo mentre è in modalità Hub , ossia lo stato di ...Abbiamo appena conosciuto ufficialmente i tanto chiacchierati8 eWatch 2 , rispettivamente i nuovi smartphone e il nuovo smartwatch di casa. Durante l'evento ufficiale disono state snocciolate tutte le novità proposte dai nuovi dispositivi, e ...

Ecco i nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro! Ufficiali ad un prezzo di 799€ e 1099€. Le specifiche Hardware Upgrade

Google Pixel 8 e 8 Pro, gli unici telefoni Android con 7 anni di aggiornamenti la Repubblica

Durante l’evento Made by Google di mercoledì scorso, Google ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità per i Pixel, tra cui la modalità interprete a doppio schermo per il suo Pixel Fold. La nuova ...Dopo una lunga attesa, Google ha rilasciato Android 14 per gli attuali telefoni Pixel. Il sistema operativo è stato preinstallato sul Pixel 8 lanciato di ...