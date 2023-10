“Gliel’ho chiesto e ha accettato” Bomba gossip su Simone Coccia e Stefania Pezzopane | cosa è successo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Colaiuta e, dopo la tempesta è tornato il sereno. Com’è noto, la coppia tanto discussa è tornata insieme. Ai tempi della separazione, dopo tanti anni uniti, erano entrambi andati in tv a raccontare – senza però mai entrare nei dettagli – di essersi lasciati. Poi è arrivata la notizia del riavvicinamento. E ora lui, spogliarellista 40enne ed ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato qualin più sul ritorno di fiamma con l’ex senatrice 63enne. Lo ha fatto sulle pagine di Novella 2000. Al magazine ha assicurato che “quando io eci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta”. “Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato”. Quindi ...

... che oggi ha intervistato il figlio di Mina , haalla sua ... Ma chi'ha fatto questo video'. La volta buona, l'ospite ... 'Non l'mai vista con tutte queste lacrime per un video ...' Che non abbiano i soldi è dichiarato, hannoun socio. ... Perché non mi paga Non a me, chedata gratis, perché non ...