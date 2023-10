Gli Usa rinnovano l’invito all’Italia per la rete anti Cina sulle infrastrutture

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Gli Stati Uniti hanno rinnovatoad aderire al Blue Dot Network, meccanismo lanciato nel 2019 (e rilanciato recentemente dall’amministrazione Biden) per promuovere standard elevati negli investimenti pubblico-privati infrastrutturali nel mondo, anche nei Paesi in via di sviluppo. Tradotto: per fronteggiare l’espansionismo cinese, in particolare nelle. La proposta è stata ribadita ieri da Jose Fernandez, sottosegretario di Stato americano con deleghe alla crescita economica, all’energia e all’ambiente, che ha incontrato l’ambasciatore Riccardo Guariglia, segretario generale della Farnesina. I due hanno parlato anche di sicurezza energetica e alimentare, cambiamento climatico, Africa e del G7 italiano dell’anno prossimo. Honored to meet with @ItalyMFA SG Guariglia. We support Italy’s upcoming #G7 ...