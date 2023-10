Gli italiani lo fanno meglio?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’editoriale di Anna Prandoni “Glilo. Nemo propheta in patria” uscito qualche giorno fa su questo sito ha avuto il merito di accendere una piccola, ma significativa discussione sul ruolo della cucina italiana contemporanea. L’ho letto con grande interesse ma mi è parso fuori fuoco per alcuni motivi che provo a elencare qui di seguito. Nell’articolo si dice che la nostra cucina sarebbe “anni luce avanti a ogni alternativa mondiale” e si afferma che sia a un livello di “bravura tecnica, capacità espressiva e profondità” che non ha pari. Forse è così, ci sono sicuramente cuochiche stanno proponendo una cucina straordinaria ma che senso ha paragonarli con il resto del mondo? Non si tratta di un campionato e non è la loro superiorità tecnica ed espressiva ad aver reso le altre cucine ...