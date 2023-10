Gli incendi in Canada hanno decimato la fauna selvatica

Sono a lavoro 3 squadre dei vigili del fuoco. Intervento in corso L'articolo Incendi a Firenze : in fiamme sterpaglie sulla Bolognese e un’oliveta in ...

Un incendio sta interessando in queste ore un'area boschiva dell'isola del Giglio , in prossimità di Giglio Castello. Sul posto stanno operando una ...

Un Incendio sta interessando dal pomeriggio di oggi, 29 settembre 2023, un'area boschiva in prossimità di Giglio Castello, all'Isola del Giglio , in ...

Avvisi di emergenza ant incendi o sono stati emessi per le aree lungo la costa meridionale del NSW in Australia . Gli allarmi di emergenza ant incendi o ...

Circolazione ferroviaria in tilt stamattina, 3 ottobre 2023, per un incendio che si è sviluppato intorno alle 9:20 vicino ai binari tra le Cascine e ...

Una forte ondata di caldo ha colpito l'Australia orientale con l'avvicinarsi dell'estate, in particolareStati del New South Wales, del Victoria e della Tasmania, dove vastibruciano ancora sotto controllo. Su scala nazionale, secondo i dati del Bureau of Meteorology, e' stato il secondo ......personale non qualificato e l'assenza di procedure di gestione del rischio di legionellosi per...dei luoghi di lavoro per l'assenza del piano di evacuazione e del certificato di prevenzione

Australia, gli incendi devastano varie aree a sud-est ilmessaggero.it

Ricostruzione dopo gli incendi: la Cna dona mille alberi ciascuno ai comuni di Cefalù, Lascari e Gratteri PalermoToday

«Non è trascorso nemmeno un mese dal nostro precedente comunicato stampa, nel quale si lanciava l’ennesimo allarme sul rischio che il fenomeno criminale degli incendi ...dove un incendio ha distrutto circa mezzo ettaro di bosco e sterpaglie. Il rogo è stato subito circoscritto dai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, intervenuti sul posto con alcuni volontari ...