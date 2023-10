Giusy Versace | la vita da biamputata e l’operazione | «Ho due gambe finte ma non voglio tirare il freno a mano»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La senatriceha perso lein un incidente stradale nel 2005. All’epoca aveva 28 anni, oggi ne ha 46. È stata la prima atleta italiana a correre con la doppia amputazione. In Parlamento, dopo l’elezione con Azione-Italia Viva, ha creato un intergruppo per la disabilità. Su Instagram ha pubblicato delle foto che la ritraggono ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Cosa è successo? Lo spiega lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera: «È successo tutto il 25 settembre. Mi sono svegliata con una specie di arancia in un moncone. È da agosto che mi dava problemi. Sono già stata operata ai monconi tre anni fa al Cto di Milano, perché purtroppo ho ancora schegge dall’incidente e ogni tanto si infiam. Allora ho mandato una foto al mio medico e lui mi ha intimato di andare subito a fare una ...

Il sorriso ed il cuor da leonessa non sono mancati neanche questa volta a Giusy Versace , nonostante “un fuori programma non proprio simpatico”, come ...

IT:: come sta dopo il ricovero in ospedale Sophia Loren caduta in casa: come sta l'attrice dopo l'incidente e l'operazioneIT: Pubblicità di Esselunga con i genitori separati: perché tutti parlano della 'Pesca': come sta dopo il ricovero in ospedale

Giusy Versace: “Sono in ospedale, tanta paura e rabbia" TGCOM

Giusy Versace ricoverata in ospedale: “Devo solo fare i conti con un po’ di dolore” Il Fatto Quotidiano

La senatrice: «Ora però devo rallentare». Il viaggio mancato: «Dovevo andare a Lourdes con l’Unitalsi, faccio la volontaria da dopo l’incidente». Il fidanzato: «Antonio è un santo, ma ancora non lo sp ...Perché Giusy Versace è stata ricoverata in ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma, per un intervento a una gamba e come sta adesso la senatrice e atleta.