Giustizia | ora le toghe sfiduciano le toghe L' affondo di Minzolini

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tira di qui, tira di là alla fine la corda si è spezzata ed è scoppiata la categoria: al Csm i magistrati di magistratura indipendente, la corrente moderata, non hanno firmato il documento di solidarietà presentato dagli altri membri dell'organismo di autogoverno dellea «tutela» della giudice di Catania che qualche giorno fa si è rifiutata di applicare l'ultimo decreto del governo contro l'immigrazione clandestina, meritandosi il rimbrotto del premier Giorgia Meloni. Ma l'aspetto più intrigante è la motivazione addotta per il rifiuto: «Noi non facciamo politica». Insomma,che hanno rinfacciato ad altrela stessa accusa che da trent'anni, cioè dai tempi di Tangentopoli, la politica lancia contro un pezzo di magistratura che ha fatto il bello e il cattivo tempo, ...

Nonostante i soliti noti che tifano per l'immigrazione sregolata, Meloni assicura il massimo impegno "senza paura" di questo governo per la difesa ...

« Le notizie sull'orientamento politico del giudice che non ha convalidato il fermo degli immigrati sono gravi, ma purtroppo non sorprendenti . Già ...

« Le notizie sull'orientamento politico del giudice che non ha convalidato il fermo degli immigrati sono gravi, ma purtroppo non sorprendenti . Già ...

In Groenlandia è in corso una battaglia legale da parte di un gruppo di 67 donne che chiedono di essere risarcite per la campagna di controllo della ...

La ricerca dei beni pignorabili èpiù capillare potendosi avvalere delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali. "Il Dipartimento per la transizione digitale della, l'analisi ...... "Fondamentalmente siamo pronti, licenzieremo il testo dopo la manovra finanziaria cheha ... da quella fiscale a quella della". Sul tema della Legge di bilancio, il Primo Ministro è stato ...

Bari, presentato il progetto Parco della Giustizia, Sisto: «Un riconoscimento importante per la città» La Gazzetta del Mezzogiorno

Parco della giustizia a Bari, Sisto, 'lavori in perfetto orario' Agenzia ANSA

È un episodio importante come la cacciata dei mercanti dal Tempio, di cui ancora non si valutano appieno le conseguenze: nei fatti nel Tempio della giustizia ci sono toghe che hanno imputato ad altre ...Entra in aula la ’partita-risarcimenti’ per superstiti e eredi della strage di Sant’Anna. L’11 ottobre il giudice del tribunale civile di Firenze si esprimerà sull’istanza dei legali circa la possibil ...