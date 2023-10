Giovanni Allevi pronto a riprendere il suo tour dopo la malattia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è, senza dubbio, uno dei nomi più noti nel mondo della musica contemporanea. Il compositore italiano, amato da molti per la sua capacità di fondere melodie classiche con una sensibilità moderna, ha affrontato di recente una delle sfide più grandi della sua vita: una battaglia contro il mieloma . Il mieloma, una forma di cancro del midollo osseo, è unaseria e impegnativa....

“Sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi ma sto uscendo dall’inferno ”. Così scrive Giovanni Allevi in un post pubblicato sui ...

Torna a farsi sentire Giovanni Allevi e lo fa ancora una volta dai suoi profili social. «Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e ...

Non giungono splendide notizie dal profilo Instagram del celebre compositore Giovanni Allevi . Il Maestro ha fatto ritorno sui social per fornire un ...

"Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo". Così Giovanni Allevi , nell'ultimo post su Instagram, annuncia il suo ...

è uno dei compositori contemporanei italiani più noti e influenti. Conosciuto per il suo stile unico che fonde elementi classici con influenze pop e rock ,ha ...Sempre più sorpreso dalla creatività dei marchigiani, aveva poi ascoltato al piano, al termine del concerto dell'Orchestra filarmonica delle Marche (diretta al tempo dallo stesso ...

Il ritorno di Giovanni Allevi: il compositore riprende i concerti dopo la malattia. Le date del tour 2024 TPI

Dopo un anno di lotta con la malattia Giovanni Allevi tornerà in tour nel 2024. Le date ufficiali del suo "Tour per pianoforte solo 2024".