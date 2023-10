Giovani e mobilità urbana al centro di Eicma 2023

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sono pronti ad accendersi nuovamente i riflettori del più importante palcoscenico per l’industria delle due ruote e la sua community di appassionati: torna, dal 7 al 12 novembre prossimi, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, lo spettacolo di, l'esposizione internazionale delle due ruote. L'edizione numero 80 dell’evento espositivo più longevo al mondo è stata presentata stamane al Piccolo Teatro Strehler-Scatola Magica di Milano: "Un luogo non casuale -spiega il presidente di, Pietro Meda- perché in qualche misuraè l’organizzazione di una complessa opera teatrale, che deve essere in grado di entusiasmare e soddisfare tanto il grande pubblico quanto gli espositori che salgono sul palco che allestiamo per loro". E i numeri del 'cartellone', che tornano con forza ai parametri ...